Nederlandse tophonkballer Van Mil (34) plotseling overleden

De bond geeft op verzoek van de familie geen nadere toelichting over de precieze omstandigheden, meldde technisch directeur Tjerk Smeets.

Van Mil kende een lange en succesvolle carrière waarin hij in de Nederlandse hoofdklasse uitkwam voor HCAW en Curaçao Neptunus. De werper speelde als prof in Amerika voor onder meer de Minnesota Twins en de Los Angeles Angels of Anaheim en in Japan voor Tohoku Rakuten Golden Eagles.

Hij maakte sinds 2007 deel uit van de nationale selectie voor grote toernooien als het WK in 2007, de World Baseball Classic in 2013 en 2017. In 2016 maakte hij deel uit van de ploeg die het EK in eigen land won.

De oud-international van Nederland besloot twee dagen geleden een punt te zetten achter zijn carrière, omdat hij zich niet meer fit voelde.