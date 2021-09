PSV in Europa League simpel langs Sturm Graz

Voor rust had PSV de wedstrijd onder controle en kwam het niet in de problemen. Na ruim een half uur spelen was het Ibrahim Sangaré die de Eindhovenaren op een 1-0 voorsprong zette. De middenvelder werkte de bal knap binnen na een corner. Daarvoor waren de beste kansen al voor PSV zonder dat de Eindhovenaren echt gevaarlijk werden voor het Oostenrijkse doel. Ritsu Doan zag een inzet gekeerd worden en een schot van Cody Gakpo ging een metertje naast.

Tweede helft

De tweede helft begon voortvarend voor PSV. Al na zes minuten tekende Eran Zahavi, die de bal geeneens goed raakte, voor de 2-0 uit een voorzet van Mario Götze: 0-2. Het leek een comfortabel avondje te worden voor de Eindhovenaren, maar de spanning kwam weer terug nadat Sturm Graz enkele minuten later voor de aansluitingstreffer zorgde. Jon Gorenc Stankovic kopte de 2-1 binnen.

Daarna gaven de Eindhovenaren de wedstrijd steeds meer uit handen. De Oostenrijkers zorgden in de jacht op de gelijkmaker voor steeds meer gevaar voor het doel van Joël Drommel. Toch was het PSV die scoorde via Philipp Max: 3-1. Even daarvoor had Carlos Vinícius al een prima kans op de derde Eindhovense treffer gemist. Een kwartier voor tijd maakte invaller Yorbe Vertessen een eind aan alle Oostenrijkse illusies en schoot de 4-1 binnen. Tegenvaller voor PSV was een paar minuten voor tijd de tweede gele kaart voor Sangaré. Hij is er over drie weken dus niet bij tegen AS Monaco.

