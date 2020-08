FC Utrecht-trainer Van den Brom na ruime nederlaag: ’Uitslagen oefenduels interesseren me niet’

„Ik zie jullie nadenken”, lachte Van den Brom toen hij de perskamer van de Johan Cruijff ArenA binnen wandelde. „Hoe halen wij het ons in het hoofd om de topclubs in de Eredivisie aan te vallen? Maar toen we laatst het oefenduel met AZ wonnen, waren we bij wijze van spreken al bijna kampioen. Uitslagen van oefenduels interesseren me niet.”

„We zijn met iets bezig”, zei Van den Brom. „Volgende maand bij de start van de eredivisie moeten we er staan. We hebben wel veel dingen niet goed gedaan en een ploeg als Ajax straft dat genadeloos af. Ik ben daar blij mee. Want hier leren we van.”