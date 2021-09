Hallucinante cijfers in monstercontract van Neymar bij PSG

Neymar tekende in 2017 een monstercontract van vijf jaar bij de Parijzenaren. Jaarlijks zou de Braziliaan er (bruto) 43.334.400 euro verdienen. Omgerekend een maandloon van 3.611.200 euro. Alsof dat nog niet voldoende was, zou Neymar bij een eventueel zesde jaar nog eens 50.556.117 euro verdienen in de Franse hoofdstad.

In mei van dit jaar tekende Neymar een nieuw contract tot 2025 bij PSG. Aan de voorwaarden zou er volgens El Mundo niet veel veranderd zijn, al zou Neymar wel al zijn portretrechten aan PSG hebben afgestaan.

Verplicht lachen naar de fans

Opvallend in het contract: er is ook een ethische bonus opgenomen. Zo zou Neymar beschikbaar moeten zijn voor de fans en zou hij hen voor en na elke wedstrijd moeten begroeten. Bovendien moet hij alle negatieve opmerkingen over de club en tegen medewerkers van de club vermijden. Indien de Braziliaan zich niet aan de ethische regels zou houden, krijgt hij die bonus niet uitbetaald.

Tot dusver speelde Neymar 117 officiële wedstrijden voor Paris-Saint-Germain. Hij maakte daarin 87 doelpunten en gaf 52 assists. Vorig jaar greep hij met zijn club net naast de Champions League. De finale werd verloren van Bayern München. Ook de landstitel ging vorig jaar voor de eerste keer in drie jaar tijd niet naar PSG, maar naar LOSC Lille.

Bron: Het Nieuwsblad/El Mundo