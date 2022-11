Sport kort: Schuurs kent tegenstanders halve finale WTA Finals

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Schuurs treft Koedermetova en Mertens in halve finales WTA Finals

10.25 uur: Demi Schuurs en haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk gaan met Veronika Koedermetova en Elise Mertens strijden om een plek in de eindstrijd van de WTA Finals. Het Russisch/Belgische koppel won in de groepsfase alle wedstrijden en eindigde bovenaan in de poule. Schuurs en Krawczyk wonnen twee van hun drie partijen en werden in de andere poule tweede achter de topfavorieten Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië.

De 29-jarige Schuurs staat voor de derde keer in de halve finales van de WTA Finals. Opvallend genoeg lukte de Limburgse dat steeds met een andere dubbelpartner. „Ik heb maar weer bewezen waarom ik hier op dit niveau thuis hoor”, zei Schuurs vrijdag, nadat ze zich met Krawczyk bij de laatste vier koppels had geschaard.

De halve finale van Schuurs in het dubbelspel staat zondag als laatste partij van de dag op het programma in de Amerikaanse stad Fort Worth. Krejcikova en Siniakova openen het programma tegen de Letse Jelena Ostapenko en Ljoedmila Kitsjenok uit Oekraïne. Daarna zijn de twee halve finales van het enkelspel.

Ledecky zwemt tweede wereldrecord in een week tijd

09.46 uur: Zwemster Katie Ledecky heeft voor de tweede keer in een week tijd een wereldrecord neergezet. De 25-jarige Ledecky verbeterde bij de wereldbeker kortebaan in Indianapolis het wereldrecord op de 800 meter vrije slag. Met 7.57,42 dook de Amerikaanse bijna 2 seconden onder het record dat de Spaanse Mireia Belmonte sinds 2013 op haar naam had staan (7.59,34).

Ledecky verbeterde vorige week in Toronto al het wereldrecord kortebaan op de 1500 meter vrije slag. De zevenvoudig olympisch kampioene dook in het Canadese 25-meterbad met 15.08,24 bijna 10 seconden onder het mondiale record uit 2019 van de Duitse Sarah Wellbrock (15.18,01). Ledecky heeft op de langebaan (50-meterbad) ook de wereldrecords op de 800 en 1500 vrij in handen.

Kira Toussaint eindigde in Indianapolis als zevende in de finale van de 200 meter rugslag (2.06,24). Het podium bestond volledig uit Amerikaanse zwemsters, met Beata Nelson als winnares (2.00,43). Luc Kroon eindigde in 1.42,98 als zesde op de 200 vrij. Danas Rapsys uit Litouwen zegevierde in 1.41,89.

De zwemmers sloten in de Verenigde Staten het wereldbekerseizoen af. Ze gaan zich nu voorbereiden op de WK kortebaan van volgende maand in Melbourne (13-18 december).

Philipsen verslaat Tourwinnaars Vingegaard en Thomas in Japans criterium

09.29 uur: Jasper Philipsen heeft in Japan de achtste editie van het Tour de France Saitama Criterium gewonnen. De sprinter van Alpecin-Deceuninck versloeg de Tourwinnaars Jonas Vingegaard en Geraint Thomas in de sprint. Vingegaard, die reed in de gele trui die hij afgelopen zomer in Frankrijk veroverde, eindigde als tweede. Thomas kwam als derde over de finish. De Welshman was vier jaar geleden de sterkste in de Tour.

Philipsen (24) won in de afgelopen Ronde van Frankrijk twee etappes, waaronder de slotrit op de Champs-Élysées in Parijs. Vingegaard, de Deen van Jumbo-Visma, werd daar gehuldigd als eindwinnaar.

Het criterium in Japan wordt georganiseerd door de ASO, het bedrijf dat ook de Tour organiseert. De afgelopen twee jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie.

Dit keer waren wel weer heel wat renners van naam naar Japan gekomen, onder wie Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde, twee routiniers die hun carrière onlangs beëindigden. Ook onder anderen topsprinter Mark Cavendish, viervoudig Tourwinnaar Chris Froome en Steven Kruijswijk deden mee. Kruijswijk kwam voor het eerst sinds zijn uitvallen in de Tour de France in actie. De 35-jarige Nederlander liep bij een val in de vijftiende etappe onder meer een ontwrichte schouder en breuken in het sleutelbeen en schouderblad op.