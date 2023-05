Gemiste penalty komt Leicester duur te staan in degradatiestrijd

Drie ploegen degraderen rechtstreeks naar het tweede niveau in Engeland, en met nog vier speelronden te gaan staat Everton op de voorlaatste plaats. Leicester heeft slechts een puntje meer en staat dan ook maar een plaats hoger. Net als Leeds United en Nottingham Forest hebben The Foxes 30 punten uit 34 wedstrijden.

West Ham United, dat daar weer boven staat, heeft met vier punten voorsprong een klein gaatje. Voor hekkensluiter Southampton lijkt ontsnappen aan degradatie een bijna onmogelijke missie. The Saints hebben zes punten minder dan Leicester, Leeds en Nottingham Forest.

Via Dominic Calvert-Lewin kwam Everton op voorsprong in het King Power Stadium, maar nog voor rust hadden Caglar Soyuncu en Jamie Vardy de stand in het voordeel van Leicester gedraaid. James Maddison kreeg in de blessuretijd van de eerste helft een uitgelezen kans om de thuisploeg op 3-1 te zetten, maar de spelmaker miste een strafschop. Dat bleek een dure fout, want Alex Iwobi zorgde na rust voor de 2-2 eindstand.

