Geen publiek, én geen goals bij derby tussen Galatasaray en Besiktas

Ryan Donk belaagt namens Galatasaray tevergeefs het doel van Besiktas. Ⓒ EPA

ISTANBUL - De derby tussen Galatasaray en Besiktas heeft geen winnaar opgeleverd. In het lege stadion van Galatasaray, waarin vanwege het coronavirus geen publiek welkom was, eindigde het duel tussen de clubs uit Istanbul zonder doelpunten in 0-0.