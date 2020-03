Turkse voetbaltopper achter gesloten deuren onbeslist

Het duel achter gesloten deuren eindigde in 1-1. Door een treffer van Demba Ba kwamen de bezoekers in de 57e minuut op voorsprong. De gelijkmaker kwam kort daarna op naam van Martin Skrtel, die in eigen doel scoorde. Bij Basaksehir bleef de Nederlandse aanvaller Eljero Elia op de bank.

Op de ranglijst bleef Trabzonspor koploper dankzij een beter doelsaldo dan Basaksehir. Galatasaray heeft vier punten minder dan de twee titelkandidaten. De nummer 3 speelt later op zondag, ook zonder publiek, thuis tegen Besiktas.

In Turkije gaat de competitie de komende weken gewoon door, ondanks het heersende coronavirus. Waarschijnlijk tot eind april vinden de wedstrijden uit de hoogste divisie wel besloten plaats.