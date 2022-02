Premium Het beste van De Telegraaf

Debuut in Belgische rally is pas begin voor voormalig F1-coureur Jos Verstappen geeft weer gas: ’Adrenaline in het lichaam, geweldig’

Door Erik van Haren

Ook van de Franse rallycoureur Stéphane Lefebvre, die zaterdag wint in België, kan Jos Verstappen veel opsteken. Ⓒ Frits van Eldik

Hij ziet bijna Abraham, maar tegelijkertijd is Jos Verstappen na een afwezigheid van tien jaar weer coureur. In België heeft hij op zeer verdienstelijke wijze nu echt kennisgemaakt met de rallysport. En dat smaakt naar meer, veel meer. Een reportage vanuit Sint-Truiden, bij de Rally van Haspengouw. „Soms weet ik niet of ik naar links of rechts moet.”