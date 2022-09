Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ben nog steeds in de wolken over dit seizoen, alsof ik droom’ Femke Bol na weer een Diamond League-zege met ’gelukzalig gevoel’ op vakantie

Amsterdam - Femke Bol heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar de Diamond League Award gewonnen op de 400 meter horden. De 22-jarige Amersfoortse zegevierde tijdens de finale in Zürich met grote voorsprong in een tijd van 53,03. Ze won deze zomer tien van haar elf races over 400 meter horden, alleen in de finale van de wereldkampioenschappen in Eugene moest ze de Amerikaanse Sydney McLaughlin voor zich dulden.