Pogacar mist steun van zieke Ulissi in Luik-Bastenaken-Luik

16:48 uur De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar mist zondag in Luik-Bastenaken-Luik de steun van Diego Ulissi. De ervaren Italiaan van UAE Team Emirates heeft zich ziek gemeld voor de laatste voorjaarsklassieker waarin Pogacar de favoriet is. De tweevoudig Tourwinnaar won de afgelopen week al de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

Ulissi wordt vervangen door de Nieuw-Zeelander Michael Vink. Pogacar kan verder rekenen op de steun van de Nederlander Sjoerd Bax, de Nieuw-Zeelander George Bennett, de Duitser Felix Grossschartner, de Zwitser Marc Hirschi en de Noor Vegard Stake Laengen.

Als Pogacar ook in Luik wint is hij na de Italiaan Davide Rebellin (2004) en de Belg Philippe Gilbert (2011) de derde wielrenner bij de mannen die alle drie de zogenoemde Ardenner klassiekers in hetzelfde jaar wint.

Voetbalsters Barcelona winnen bij Chelsea

15:40 uur De voetbalsters van FC Barcelona hebben op Stamford Bridge het eerste duel met Chelsea in de halve finales van de Champions League voor vrouwen gewonnen. Een vroeg doelpunt van Caroline Graham Hansen volstond voor de winst: 0-1. De Noorse trok in de 4e minuut vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en schoot de bal met links langs de Engelse keepster.

Twee jaar geleden stonden de huidige kampioenen van Engeland en Spanje tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Toen won Barcelona, met Lieke Martens in de gelederen, met 4-0. Die stand stond al na 36 minuten op het scorebord.

Op Stamford Bridge, het stadion waar normaal gesproken de mannen van Chelsea spelen, begon Barcelona opnieuw furieus. Chelsea herpakte zich wel na de vroege tegentreffer, maar de Engelse kampioen kwam niet verder dan een vanwege buitenspel afgekeurd doelpunt. Komende donderdag is de return in Camp Nou.

Superbike-coureur Van der Mark dertiende in Assen, Bautista wint

15:27 uur Motorcoureur Michael van der Mark heeft in de eerste Superbike-race van dit weekeinde op het circuit van Assen genoegen moeten nemen met de dertiende plaats, goed voor 3 punten voor het WK. De Spaanse wereldkampioen Álvaro Bautista won op zijn Ducati de race over 21 rondes en verstevigde daardoor de leiding in het klassement.

Assen huisvest de derde ronde van het seizoen in het WK Superbike. Bautista won bij de vorige twee, in Australië en Indonesië, beide hoofdraces en in Australië ook nog de sprintrace. De 38-jarige Spanjaard voert met 137 punten het klassement aan en heeft al 46 punten voorsprong op de nummer 2, de Turk Toprak Razgatlioglu. Van der Mark voerde in Assen zijn totaal op naar 19 punten.

De 30-jarige Nederlander eindigde in zijn jaren bij Yamaha regelmatig op het podium, maar sinds zijn overstap naar BMW in 2021 en een beenbreuk vorig jaar doet hij niet meer voorin mee.

Zondag staan op het TT Circuit van Assen de sprintrace en tweede hoofdrace op het programma.

Belgische renner op non-actief na ’vermeende dopingovertreding’

15:00 uur Wielerploeg Lotto-Dstny heeft Lennert Van Eetvelt voorlopig op non-actief gesteld. Het Belgische team meldt dat er bij de 21-jarige renner, afkomstig uit de eigen opleidingsploeg, sprake is van een ’vermeende inbreuk op de antidopingwet’ tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var op 19 februari. „We vertrouwen op een goede afloop”, aldus Lotto-Dstny.

Het product dat bij een dopingcontrole in het lichaam van Van Eetvelt is aangetroffen, is volgens de ploeg een substantie in een neusspray die vrij verkrijgbaar is en in competitie toegestaan, mits het vermeld wordt bij een controle en het gebruik ervan in overeenstemming is met de bijsluiter.

Van Eetvelt is zich van geen kwaad bewust. „Ik begrijp niet goed wat er is gebeurd. Bij de dopingcontrole heb ik duidelijk vermeld dat ik de neusspray nam, zoals ik dat al eerder heb gedaan in mijn carrière. Ik ben me van geen kwaad bewust en hoop dat dit gewoon een vergissing is.” Van Eetvelt nam de neusspray in samenspraak met zijn medische begeleiding.

Nederlandse wielerploeg SD Worx verlengt contract Reusser

14:00 uur De Nederlandse wielerploeg SD Worx heeft het contract van de Zwitserse renster Marlen Reusser met een jaar verlengd. De 31-jarige Reusser ligt nu tot eind 2024 vast.

De Zwitserse, dit jaar winnares van Gent-Wevelgem, wil komend seizoen op de tijdrit voor goud gaan bij de Olympische Spelen van Parijs en de WK in eigen land. Bij de in 2021 gehouden Spelen van Tokio pakte ze zilver op de tijdrit, op gepaste afstand van Annemiek van Vleuten.

Reusser is bezig aan haar tweede seizoen in Nederlandse dienst. Vorig jaar won ze de zogeheten graveletappe in de Tour de France voor vrouwen. De Zwitserse prolongeerde ook haar Europese titel tijdrijden. Bij de WK in Australië moest ze genoegen nemen met brons. Ellen van Dijk veroverde de regenboogtrui op de tijdrit.

„We zijn heel tevreden over Marlen”, zegt manager Danny Stam van SD Worx. „Naast haar overwinning in Gent-Wevelgem heeft ze ook een belangrijk aandeel gehad in de andere successen van het team dit voorjaar. Volgend jaar kan ze zich na de voorjaarsklassiekers volledig focussen op de tijdrit.”

Bulgaar herkozen als voorzitter Europese atletiekbond

Dobromir Karamarinov Ⓒ ANP/HH

11.19 uur: De Bulgaar Dobromir Karamarinov blijft in ieder geval tot en met 2027 voorzitter van de Europese atletiekbond. Bij de voorzittersverkiezing van European Athletics op het congres in Belgrado kreeg de 65-jarige Bulgaar 28 stemmen, zeven meer dan zijn uitdager Libor Varhanik. De Tsjech was vicevoorzitter van de bond en wilde nu een gooi doen naar de hoogste functie.

Karamarinov nam in 2020 het voorzitterschap over van Svein Arne Hansen. De Noor werd getroffen door een beroerte en overleed enkele maanden later op 74-jarige leeftijd. Karamarinov werd in eerste instantie als eerste vicevoorzitter gepromoveerd tot interim-voorzitter en een jaar later officieel benoemd. Toen had de Bulgaar geen tegenkandidaat in de verkiezing.

De Belgische oud-atlete Tia Hellebaut, de olympisch kampioene hoogspringen van Peking 2008, werd in Belgrado gekozen tot bestuurslid van de Europese bond. Voor de dertien beschikbare bestuursfuncties waren 25 kandidaten.

Russische zwemster verpulvert wereldrecord 200 meter schoolslag

09.11 uur: De Russische zwemster Evgenia Chykunova heeft bij de nationale kampioenschappen in Kazan het wereldrecord op de 200 meter schoolslag verpulverd. De 18-jarige Russin tikte in de finale aan in 2.17,55, bijna anderhalve seconde onder het wereldrecord dat op naam stond van Tatjana Schoenmaker. De Zuid-Afrikaanse veroverde in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio goud op de 200 school in 2.18,95.

De destijds 16-jarige Chykunova deed ook mee aan die olympische finale en greep toen met een vierde plaats net naast een medaille. Op de Russische kampioenschappen in Kazan verbaasde ze de zwemwereld door als eerste vrouw onder de 2.18 te zwemmen. De internationale zwembond World Aquatics moet haar 2.17,55 nog wel officieel erkennen als wereldrecord. „Dat kunnen we alleen doen als alle benodigde stappen zijn genomen en aan alle eisen is voldaan”, aldus een woordvoerder.

Tes Schouten scherpte onlangs haar Nederlands record op deze afstand aan tot 2.22,21. Dat was de beste tijd ter wereld van dit jaar, tot de opzienbarende prestatie van Chykunova in Kazan. De Russische tiener barstte in tranen uit toen ze haar wereldrecord op het scorebord zag staan.

Zwemmers uit Rusland en Wit-Rusland zijn nog steeds niet welkom op internationale evenementen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) riep de internationale sportbonden vorige maand wel op om Russen en Wit-Russen onder strenge voorwaarden weer toe te laten. Zo mogen ze alleen onder neutrale vlag uitkomen en de oorlog niet steunen.

De mondiale zwembond zette begin deze maand een werkgroep op, die met een aanbeveling aan het bestuur moet komen wat betreft het weer toelaten van Russische en Wit-Russische zwemmers. Het is de bedoeling dat dit proces in juli wordt afgerond. Die maand zijn ook de WK in de Japanse stad Fukuoka. Waarschijnlijk ontbreken Rusland en Wit-Rusland daarom op dat toernooi.

Denver Nuggets wint ook derde duel in play-offs

Nikola Jokic is op schot namens de Denver Nuggets. Ⓒ Getty Images

08.43 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben in de play-offs van de NBA ook de derde wedstrijd tegen Minnesota Timberwolves gewonnen. De Nuggets, die in de reguliere competitie bovenaan eindigden in het westen, hebben nu nog maar één overwinning nodig om de tweede ronde te bereiken. De club uit Denver was vrijdagavond na twee zeges voor eigen publiek ook in Minneapolis te sterk voor de Timberwolves: 120-111.

De Serviër Nikola Jokic maakte twintig punten, gaf twaalf assists en pakte elf rebounds. Jokic tekende zo voor zijn zevende triple-double in de play-offs. „We wilden ze geen nieuwe hoop geven”, zei de 28-jarige Serviër over het derde duel met de Timberwolves. „Wij wilden de aanvallende partij zijn, wij wilden de eerste klap uitdelen. En dat is gelukt.” De Nuggets kunnen de best of 7-serie zondag al beslissen.

In het oosten nam New York Knicks een voorsprong van 2-1 door voor eigen publiek het derde duel met Cleveland Cavaliers met 99-79 te winnen. Atlanta Hawks bracht juist de spanning terug in de serie tegen Boston Celtics. De Hawks zegevierden in Atlanta met 130-122, nadat ze de eerste twee duels in Boston ruim hadden verloren. Trae Young blonk uit bij de thuisclub met 32 punten.

Büchli wint afvalkoers bij Nations Cup in Canada

08.41 uur: Baanwielrenner Matthijs Büchli heeft op de eerste dag van de Nations Cup in Canada de afvalkoers gewonnen. De 30-jarige Noord-Hollander, die in dienst van de commerciële ploeg BEAT rijdt, versloeg in de laatste sprint de Australiër Blake Agnoletto. „Dat was een tijdje geleden”, schreef Büchli op Instagram over zijn zege in de Canadese stad Milton, gelegen in Ontario. Eind vorig jaar pakte hij in Apeldoorn de Nederlandse titel op de afvalkoers.

De Nederlandse sprintselectie slaat deze Nations Cup-wedstrijd over. De KNWU heeft alleen renners die uitkomen op de zogeheten duuronderdelen naar Canada gestuurd. Philip Heijnen eindigde op de afvalkoers als achtste. Bij de vrouwen pakte de 21-jarige Maike van der Duin brons, achter de Noorse winnares Anita Yvonne Stenberg en Jennifer Valente uit de Verenigde Staten. Op de teamsprint, het onderdeel waarop Nederland normaal gesproken domineert, ging de winst nu naar Australië. Bij de vrouwen zegevierden de Mexicaanse teamsprinters.