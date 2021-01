Joël Veltman en Davy Pröpper pakken met Brighton punt in spectaculair duel

Bij Brighton & Hove Albion begon Joel Veltman in de basis als rechtervleugelverdediger. Zijn elftal pakte al snel de leiding via Aaron Connolly, maar nog binnen de twintig minuten trok Romain Saiss de stand weer gelijk. Een kwartier later kwam Wolverhampton zelfs op voorsprong. De inzet van Pedro Neto werd nog gekeerd door Robert Sánchez, maar Daniel Burn tikte de rebound vervolgens in zijn eigen goal. Burn eiste niet veel later nog een negatieve hoofdrol op. Na zijn overtreding schoot Rúben Neves raak: 1-3.

Na de pauze mocht Davy Pröpper invallen bij de thuisploeg. Zij komst had direct effect, want Neal Maupay bracht razendsnel de spanning terug via eveneens een strafschop. De comeback was halverwege de tweede helft compleet, toen Lewis Dunk voor de gelijkmaker zorgde. Daarna werd er niet meer gescoord en dus starten de ploegen 2021 met een puntendeling.

Belangrijke rol Bergwijn bij winnend Spurs

Tottenham Hotspur is goed aan het nieuwe jaar begonnen. In de Premier League won het zaterdag de thuiswedstrijd tegen Leeds United met 3-0. Er was een basisplek voor Steven Bergwijn, die bovendien een belangrijke rol vervulde.

Steven Bergwijn feliciteert Harry Kane met de benutte strafschop Ⓒ ANP/HH

De aanvaller werd na een halfuur neergelegd in het vijandelijke strafschopgebied. Harry Kane ging achter de bal staan en zorgde vanaf elf meter voor de openingstreffer. De spits was vlak voor rust aangever op de 2-0 van Heung-Min Son. Na de pauze was het oud-Ajacied Toby Alderweireld die de eindstand op het bord kopte. Daarmee stelde de Belg de eerste competitiezege sinds 6 december (2-0 tegen Arsenal) definitief veilig.

Het enige smetje op de wedstrijd voor Tottenham was de late rode kaart voor Matt Doherty (twee keer geel).

Kerstfeest

In aanloop naar het duel was er veel te doen over Erik Lamela, Sergio Reguilon en Giovani Lo Celso. Het Spurs-trio verscheen - net zoals Manuel Lanzini van West Ham United - op een foto van een kerstfeest, dat verre van voldeed aan de coronavoorschriften. Lamela en Lo Celso zaten zaterdag niet bij de wedstrijdselectie. Volgens verschillende bronnen zijn ze zelfs besmet met het coronavirus. Reguilon moest op de bank plaatsnemen.

„We zijn ongelooflijk teleurgesteld en keuren deze foto met vrienden en familie tijdens de kerstdagen heel erg af”, zo luidt een verklaring van de Londense club. „We weten allemaal dat iedereen in het land offers heeft gebracht om tijdens de feestdagen geen nieuwe uitbraak te starten. De regels zijn duidelijk en er zijn geen uitzonderingen. We herinneren onze spelers en staf regelmatig aan de laatste protocollen en hun verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. We zullen dit verder intern afhandelen.”

Sheffield weet nog steeds niet wat winnen is

De zoektocht van Sheffield United naar de eerste competitiezege van het seizoen heeft ook in het nieuwe kalenderjaar nog geen resultaat opgeleverd. De hekkensluiter van de Premier League ging op bezoek bij Crystal Palace met 2-0 onderuit.

Jeffrey Schlupp en Eberechi Eze maakten voor rust de doelpunten voor de thuisclub, waar Jairo Riedewald in blessuretijd mocht invallen en Patrick van Aanholt op de bank bleef. Sheffield United heeft slechts twee punten overgehouden aan de eerste zeventien competitiewedstrijden. De club heeft slechts achtmaal gescoord, waar het aantal tegentreffers best meevalt. Sheffield United heeft tot nu toe vijf doelpunten meer moeten slikken dan Manchester United, de nummer 2.

