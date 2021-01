Tottenham Hotspur klopt Leeds United ruim ondanks onrust na groot kerstfeest

De aanvaller werd na een halfuur neergelegd in het vijandelijke strafschopgebied. Harry Kane ging achter de bal staan en zorgde vanaf elf meter voor de openingstreffer. De spits was vlak voor rust aangever op de 2-0 van Heung-Min Son. Na de pauze was het oud-Ajacied Toby Alderweireld die de eindstand op het bord kopte. Daarmee stelde de Belg de eerste competitiezege sinds 6 december (2-0 tegen Arsenal) definitief veilig.

Het enige smetje op de wedstrijd voor Tottenham was de late rode kaart voor Matt Doherty (twee keer geel).

Kerstfeest

In aanloop naar het duel was er veel te doen over Erik Lamela, Sergio Reguilon en Giovani Lo Celso. Het Spurs-trio verscheen - net zoals Manuel Lanzini van West Ham United - op een foto van een kerstfeest, dat verre van voldeed aan de coronavoorschriften. Lamela en Lo Celso zaten zaterdag niet bij de wedstrijdselectie. Volgens verschillende bronnen zijn ze zelfs besmet met het coronavirus. Reguilon moest op de bank plaatsnemen.

„We zijn ongelooflijk teleurgesteld en keuren deze foto met vrienden en familie tijdens de kerstdagen heel erg af”, zo luidt een verklaring van de Londense club. „We weten allemaal dat iedereen in het land offers heeft gebracht om tijdens de feestdagen geen nieuwe uitbraak te starten. De regels zijn duidelijk en er zijn geen uitzonderingen. We herinneren onze spelers en staf regelmatig aan de laatste protocollen en hun verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. We zullen dit verder intern afhandelen.”