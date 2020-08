Zlatan Ibrahimovic (38) gaat door bij AC Milan: ’Ik ben hier niet als mascotte’

„Alles is uiteindelijk opgelost en ik ben nu terug bij de club waar ik me thuis voel. Ik heb altijd gezegd dat ik hier niet als mascotte ben”, zei Zlatan op de van hem bekende wijze bij aankomst op het vliegveld in Milaan. „Ik ben hier om het team, de trainer en de club te helpen.”

De Zweedse spits keerde afgelopen winter terug bij AC Milan na een Amerikaans avontuur bij LA Galaxy. De oud-Ajacied ondertekende een contract voor een half jaar bij de rood-zwarte formatie. Met tien doelpunten in achttien competitiewedstrijden had Ibrahimovic een belangrijk aandeel in de plaatsing voor Europees voetbal. „We hebben het de afgelopen zes maanden goed gedaan, maar we hebben niets gewonnen. Milan moet terug naar waar het hoort.”

Dit keer zal de spits vanaf het begin van het seizoen erbij zijn, zegt hij zelf. „We moeten opofferingen maken om onze doelen te bereiken”, aldus Ibra, die nog de tijd neemt om de fans toe te spreken. „Ik hoop jullie snel in het stadion te zien. We hebben jullie nodig. Laten we samen San Siro op zijn kop zetten.”

Volgens Italiaanse media zet de spits binnenkort zijn handtekening onder een contract voor één jaar. Hij zou 7 miljoen euro gaan verdienen. Het nieuwe seizoen in de Serie A begint op 19 september. Zelf hintte Ibrhimovic op al eerder naar een langer verblijf in de Italiaanse modestad