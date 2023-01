Ronde van Vlaanderen dit jaar zonder kasseien

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ronde van Vlaanderen dit jaar zonder kasseizones in Zottegem

19.40 uur: Er komt dit jaar geen doortocht van de Ronde van Vlaanderen over de kasseizones van de Paddestraat en Lippenhovestraat in Zottegem. De organisatie van de 107e editie van de wielerkoers, die op zondag 2 april start in Brugge, laat de bewuste zones net als in 2010 buiten de route. Vooral het stadsbestuur en de plaatselijke horeca zijn hierover bijzonder teleurgesteld.

"Het nieuws dat de Ronde van Vlaanderen niet over de Paddestraat en Lippenhovestraat gaat, is bij ons binnengekomen als een donderslag bij heldere hemel", zegt Schepen van Sport Brecht Cassiman van de stad Zottegem. "De afgelopen jaren waren wij altijd het 'Dorp van de Ronde' en dit met heel veel plezier. De finale van de Ronde van Vlaanderen brak toch vaak open op deze kasseistroken. Helaas zal dit nu niet het geval zijn."

Hateboer scoort voor Atalanta in gewonnen bekerduel

18.34 uur: Hans Hateboer heeft Atalanta met een doelpunt richting de kwartfinales van het Italiaanse bekertoernooi geholpen. De club uit Bergamo versloeg Spezia met 5-2.

Ademola Lookman scoorde tweemaal voor Atalanta, waar Hateboer en Teun Koopmeiners aan de aftrap stonden. Marten de Roon mocht invallen bij de winnende ploeg.

Atalanta stuit op Internazionale in de kwartfinale van het bekertoernooi. Bij die club staan Denzel Dumfries en Stefan de Vrij onder contract.

Astana speelstad voor tweekamp om vacante wereldtitel schaken

18.33 uur: Astana in Kazachstan is aangewezen als speelstad voor de tweekamp om de wereldtitel schaken. Dat meldt de internationale schaakbond FIDE. Het duel gaat tussen de Chinees Ding Liren en de Rus Ian Nepomniatsjitsji. De wereldtitel is vacant, omdat de Noorse regerend kampioen Magnus Carlsen vorig najaar het besluit nam dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet zal verdedigen.

De tweestrijd in Astana begint op 7 april en duurt tot en met 1 mei. Het prijzengeld bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.

Ding Liren is de nummer 2 van de wereld. Hij doet momenteel mee aan het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Nepomniatsjitsji is de nummer 3 van de wereld. De Rus was als winnaar van het kandidatentoernooi in Madrid in 2022 de officiële uitdager van Carlsen. Ding Liren eindigde als tweede in dat toernooi en mag de plek innemen die Carlsen achterliet.

Carlsen (32) prolongeerde in december 2021 de wereldtitel die hij al sinds 2013 in bezit heeft. De Noor is nog altijd de nummer 1 van de wereldranglijst.

Verdediger Bailly zeven duels geschorst voor harde tackle

18.30 uur: Verdediger Eric Bailly van Olympique Marseille moet een schorsing van zeven wedstrijden uitzitten. De huurling van Manchester United heeft een forse straf gekregen voor een zware overtreding in een bekerduel met de amateurs van Hyères.

De 28-jarige Bailly tilde zijn been zo hoog op dat hij uiteindelijk zijn noppen in de borst van Almike Moussa Diaye zette. Het slachtoffer moest met een brancard van het veld en lag zelfs even op de afdeling intensive care van een ziekenhuis. Bailly kreeg een rode kaart voor zijn harde tackle.

EK beachvolleybal in 2024 in Nederland

11:47 uur Het Europees kampioenschap beachvolleybal wordt in 2024 gehouden in Nederland. De nationale bond Nevobo en de Europese bond CEV melden dat het toernooi voor mannen en vrouwen wordt gehouden van 12 tot en met 18 augustus, meteen na de Olympische Spelen van Parijs. De speelsteden worden komend voorjaar bekendgemaakt.

Het wordt de vierde keer dat het EK beachvolleybal in Nederland plaatsvindt. De laatste keer, in 2018, waren Den Haag, Apeldoorn, Rotterdam en Utrecht de locaties van het toernooi dat bij de vrouwen werd gewonnen door Sanne Keizer en Madelein Meppelink. Het afgelopen jaar werd het WK volleybal voor vrouwen in Nederland gehouden.

Dit jaar vindt het EK beachvolleybal plaats in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.