Schreuder ontkent verstoorde verhouding: ’Heb normale band met Blind’

„Berghuis heeft drie, vier dagen niet kunnen trainen. Ook Kenneth Taylor is ziek geweest maar heeft vandaag wel iets kunnen doen op het veld”, aldus de oefenmeester van Ajax, die in de vorm van de Argentijnse doelman Geronimo Rulli afgelopen week een versterking van de selectie heeft gekregen. Schreuder gaat er vanuit dat Rulli tegen NEC nog geen deel zal uitmaken van de wedstrijdselectie. „Het lijkt erop dat het te krap wordt om hem voor zondag speelgerechtigd te hebben.”

Positief

Schreuder kijkt positief vooruit naar de hervatting van het seizoen en is tevreden over wat er de afgelopen weken op het trainingsveld is gebeurd. „Ik vind dat er prima getraind wordt. Wat je terug wil zien en wat je de laatste maand hebt gemist, is een bepaalde energie in het elftal. Daar ben je als trainer ook verantwoordelijk voor. Die energie moet terugkomen. Ik denk dat dat er ook in zit.”

De Ajax-trainer heeft de break in het seizoen gebruikt om de kerngroep waar hij mee traint in te krimpen. „We hadden voor de winterstop een vrij grote groep en dan zijn er veel spelers die teleurgesteld zijn. We hebben er voor gekozen om met een kleinere groep te gaan werken”, aldus Schreuder.

Dat is onder andere bewerkstelligd door afscheid te nemen van Daley Blind. Het contract van de ras-Ajacied is ontbonden en de routinier is verrassend opgepikt door Bayern München. „Het is hartstikke mooi voor Daley dat hij daar naar toe kan. Daar moet je dan een beetje positief naar kijken”, aldus Schreuder, die aangaf niet persoonlijk afscheid te hebben genomen van Blind, omdat hij hem was misgelopen toen hij nog een bezoekje bracht aan De Toekomst.

Vergaderen

„Hij is maar kort geweest en ik was andere dingen aan het doen. We moeten ook af en toe vergaderen.” Schreuder erkende dat zijn keuzes aan het einde van de eerste seizoenshelft het vertrek van Blind mede hebben ingeleid. „We willen ook graag verder. Ik heb daarin ook andere keuzes gemaakt en dat heeft het proces iets versneld.” Maar de Ajax-trainer vond niet dat hij Blind naar de uitgang heeft geleid. „Zo kijk ik daar niet naar. Wat andere mensen daarvan vinden, daar kan ik niks aan doen. Er zijn keuzes gevraagd en Daley is met de club in gesprek gegaan. Dat heeft geresulteerd in een mooie transfer naar Bayern.”

Schreuder kreeg veel vragen over hoe zijn relatie met Blind. De Ajax-trainer ontkende dat die verstoord was. „Jullie weten allemaal dat de media ook een duit in het zakje kunnen doen. Ik heb een normale band gehad met Daley. Hij is een grote speler en je praat met hem, ook over de situatie waar hij in zat. Natuurlijk was dat niet prettig voor hem”, aldus de Ajax-trainer, die ontkende dat hij Blind als enige geen appje had gestuurd voor het WK. „Ik hoef niet in te gaan op wie ik allemaal een berichtje heb gestuurd, maar ik heb iedereen succes gewenst. Daley ook.”