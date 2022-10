Razendsnelle Olav Kooij naar 12e zege van seizoen

De renner van Jumbo-Visma was in de sprint van een groot peloton duidelijk de snelste. Kooij hield de Belg Jasper Philipsen en de Duitser Max Walscheid achter zich.

Tot het deelnemersveld in Münster behoorden onder anderen de topsprinters Fabio Jakobsen (zesde) en Dylan Groenewegen (zevende).

"Het is een goed seizoen en ik wil het op een mooie manier afronden"

Voor de pas 20-jarige Kooij, afkomstig uit Numansdorp, was het al zijn twaalfde zege van het seizoen. In het najaar van 2021 was hij al opgevallen met ritwinst in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Ronde van Kroatië. Dit jaar volgden onder meer drie ritzeges en de eindzege in de ZLM Tour en won hij een rit in de Ronde van Polen, zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau.

„Het is een goed seizoen en ik wil het op een mooie manier afronden”, vertelde Kooij na zijn zege in een sterk sprintersveld. „Je wilt altijd winnen, maar het is extra mooi als je een paar van de beste sprinters van de wereld klopt.”

’Bevestiging’

Kooij werd anderhalve week geleden vijfde in de WK-wegrace voor beloften in Australië. Hij rijdt de komende week nog de Gran Piemonte, een koers in Italië, en sluit zijn seizoen af in Parijs-Tours. „Mijn vertrouwen was al groot, maar het is altijd fijn als je zoals vandaag de bevestiging krijgt. Nog twee koersen en dan is het tijd voor vakantie”, aldus de jonge Zuid-Hollander.