Live Formule 1: wat kan Verstappen uitrichten?

Verstappen realiseerde zaterdagmiddag tijdens de derde en laatste vrije training de tweede tijd. Op de Hungaroring kwam de rijder van Red Bull tot een tijd van 1.16,097. In zijn laatste poging dook Lewis Hamilton in zijn Mercedes daar net onder. Het verschil bedroeg 0,013 seconde.

Verstappen was vrijdag in de eerste twee vrije trainingen ook al twee keer goed geweest voor de tweede tijd.

Verstappen won twee van de laatste drie races en is daardoor in de strijd om de wereldtitel opgeklommen naar een derde plek in het algemeen klassement. Alleen de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vergaarden tot op heden meer punten. Na de eerdere zege in Oostenrijk triomfeerde de 21-jarige Limburger afgelopen weekeinde ook in de spectaculair verlopen Grand Prix van Duitsland.

