Femke Bol imponeert bij FBK Games en wint 400 meter horden

Anna Rizjikova uit Oekraïne eindigde in de race op een straatlengte afstand als tweede in 55,62. De Britse Jessie Knight werd derde in 55,81. Bol was vorige week in Ostrava al buitengewoon snel op de incourante 300 meter horden. Met een tijd van 36,86 seconden haalde ze bijna 1,5 seconde van het wereldrecord op deze afstand.

De 22-jarige atlete uit Amersfoort was uitverkoren om de internationale atletiekmeeting in Hengelo uit de Continental Tour Gold af te sluiten. Het was de hele dag al dreigend in Twente, maar toen Bol over de horden scheerde, begon het pas goed te regenen. „Ik had vooraf alle weersites gezocht die zeiden dat het niet zou gaan regenen, maar helaas. Ik werd er niet blij van en het zal ook wel mijn tijd nadelig hebben beïnvloed, maar we zijn niet van suiker zeggen we dan”, zei Bol na haar race.

Bijzonder

„Ik was ook niet erg bezig met mijn tijd”, vervolgde ze. „In mijn eerste wedstrijd over 400 meter horden moet ik er inkomen, dat weet ik. En zeker in deze omstandigheden was dat moeilijk. Ik liep toch vrij gemakkelijk vond ik zelf, maar die laatste 100 meter waren zwaar. Ik train nooit de volledige afstand, dus hoe die laatste horden gaan, voel ik pas in de wedstrijd. Deze race was niet perfect, maar ik ben blij dat ik mijn eerste race onder de 54 seconden heb gelopen. Het was ook een meetingrecord, dus dat is extra leuk.”

Bol had met bewondering de tijd gezien van de Amerikaanse olympisch kampioene Sydney McLaughlin, die zondag 51,61 liep in haar eerste race van het jaar over 400 horden, een fractie boven haar wereldrecord. „Het is heel bijzonder dat ze dat kan. Ik heb meer races nodig om harder te gaan. Ik kijk er naar op en haal er motivatie uit. Ik kom haar jammer genoeg te weinig tegen in wedstrijden, want ik loop op mijn best als ik met de sterkste atletes ter wereld de laatste 100 meter in ga.”

Bol loopt komende donderdag in Rome haar eerste wedstrijd in de Diamond League. Ze won vorige zomer alle zes wedstrijden uit de toonaangevende serie atletiekwedstrijden, inclusief de finale in Zürich.