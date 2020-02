’Ik dacht dat hij Van Persie dood wilde maken’

Dick Advocaat slaat een arm om Oguzhan Özyakup, met wie hij nu gaat samenwerken bij Feyenoord. Links: Robin van Persie. Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Dick Advocaat heeft de Turkse international Oguzhan (spreek uit Ozan) Özyakup mede naar Feyenoord gehaald omdat hij in Istanbul van dichtbij meemaakte hoe de in Nederland geboren middenvelder de strijd durfde aan te gaan met Robin van Persie, die uiteindelijk wel de baas was op het veld.