Teamsprinters herstellen zich in Canada van zeldzame nederlaag

De teamsprinters van Oranje waren de afgelopen jaren een klasse apart. Afgelopen zomer onderstreepten ze hun dominantie door goud te pakken op de Olympische Spelen van Tokio. Zonder Hoogland, maar wel met olympisch sprintkampioen Harrie Lavreysen, misten de teamsprinters vorige maand de finale in Glasgow. In Milton (Ontario) keerde Hoogland terug in de ploeg, Lavreysen ontbrak nu.

In de kwalificatie zette Oranje de derde tijd neer. In de eerste ronde tegen de B-ploeg van China klokten de teamsprinters met 43,247 seconden de beste tijd. In de finale tegen China A bleven Van den Berg, Hoogland en Ligtlee daar iets boven, maar 43,309 was wel genoeg voor het goud.

De teamsprintsters Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Laurine van Riessen bereikten ook de finale, maar daarin was Duitsland te sterk. Vorige maand in Schotland pakten de vrouwen het goud door Canada te verslaan.

De Nations Cup is de opvolger van de wereldbeker. In juli staat in de Colombiaanse stad Cali de derde en laatste wedstrijd op het programma. Het seizoen wordt in oktober afgesloten met de WK in Saint-Quentin-en-Yvelines, nabij Parijs.