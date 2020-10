Kans op deelname Mathieu van der Poel aan Tour de France van 2021 stijgt

De equipe van ploegbazen Philip en Christophe Roodhooft is over Arkea-Samsic gesprongen naar de leidersplaats in de Europe Tour. De winnaar van dit klassement voor pro-continentale ploegen krijgt het seizoen daarna startrecht in alle WorldTour-wedstrijden en dus ook de drie grote ronden.

Vandaag (dinsdag, red) krijgt de stand een update van de UCI. „Volgens onze berekeningen hebben we dankzij de eindzege van Mathieu in de BinckBank Tour en zijn zesde plek in Luik nu een voorsprong van circa 70 punten op Arkea-Samsic”, zegt Christoph Roodhooft.

Aangezien de ploeg van Nairo Quintana (Arkea-Samsic) geen Vuelta mag rijden en in de klassiekers minder punten zal scoren dan Van der Poel, lijkt de eindzege een feit. „We willen het vel van de beer nog niet verkopen, maar het ziet er zeer goed uit.”