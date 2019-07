Van Gaal: ’De Ligt heeft goede keuze gemaakt’

„Wat ik toen ook zei bij de transfer van Frenkie de Jong: Ik denk dat het heel belangrijk is voor dat soort jongens dat ze gaan spelen, want je kan het niet alleen leren op de training”, vertelt de voormalig coach van onder meer FC Barcelona, Ajax en het Nederlands elftal.

Van Gaal denkt dat de 19-jarige De Ligt zich snel in de basis zal spelen bij de ploeg uit Turijn. „Ik denk dat Matthijs de Ligt gewoon gaat spelen. Juventus speelt in de Champions League en gaat voor het kampioenschap. In mijn eigen ogen heeft hij een goede keuze gemaakt. Als hij niet speelt, is het een slechte keuze geweest. Maar dat verwacht ik niet”, laat de Amsterdammer weten.

De Ligt wordt vrijdagochtend om 10 uur gepresenteerd bij Juventus. De Italiaanse grootmacht betaalt 75 miljoen euro aan Ajax. De Oranje-international tekent een contract tot de zomer van 2024 in Turijn.

