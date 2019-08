Lozano op Italiaanse bodem

De 23-jarig Mexicaanse international is speciaal ingevlogen door de Napolitanen, voor wie hij de grote aankoop van deze transferzomer is. Lozano zal snel na aankomst medisch worden gekeurd en gepresenteerd.

PSV houdt netto meer over aan de deal dan destijds voor Memphis Depay, die (bruto) voor een totaal van 34 miljoen euro naar Manchester United vertrok. In totaal is er een bedrag van meer dan 40 miljoen euro gemoeid met de transfer, waarmee Chucky de komst van verdediger Kostas Manolas, die voor 36 miljoen euro overkwam van AS Roma, flink overtreft.

Hirving Lozano met privéjet richting Italië om zijn transfer naar Napoli af te ronden.

PSV zat gisteravond laat al in de afrondende fase wat zijn transfer betreft. De Eindhovenaren ronden het laatste papierwerk af, maar niets staat een transfer meer in de weg, bewijst de vlucht van Lozano richting de Serie A-club.