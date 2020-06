Wiebes bij Sunweb wél in rood-wit-blauw: ’Ik weet hoe het ging met Sinkeldam’

Lorena Wiebes: „Ik ben niet voor niets Nederlands kampioene, dat wil ik ook kunnen uitdragen.” Ⓒ RENE BOUWMAN

MIJDRECHT - Het enige lichtpuntje voor Lorena Wiebes in de afgelopen maanden? „Ik heb mijn periode bij Parkhotel Valkenburg tenminste winnend afgesloten. Maar als je twee koersen hebt gereden en plotseling houdt alles op, dan word ik daar niet vrolijk van, nee.” Was getekend: de nummer 1 van de wereld in het vrouwenwielerpeloton, kampioene van Nederland en vanaf maandag 1 juni in dienst bij Team Sunweb.