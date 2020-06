Zuinigheid en vlijt bij schaatsploeg Anema

Financiële malaise of niet, in de Friese polder rijdt het team van A-ware zich tijdens de skeelertraining het snot voor ogen. Crispijn Ariëns voert de meute aan, voor Jordy Harink, Sjoerd den Hertog, Jorrit Bergsma, de niet zichtbare Arjan Stroetinga en Bob de Vries. Ⓒ RENE Bouwman

DE VEENHOOP - Het wordt de endjes aan elkaar knopen, maar niemand in de schaatsploeg van coach Jillert Anema die net afscheid heeft moeten nemen van de grootste sponsor (easyJet) lijkt er een punt van te maken. „Het is wat het is. Met wat ik nu heb, kan ik net uit. Ik ben vooral blij dat we nog kunnen schaatsen.”