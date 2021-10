Louis van Gaal roept Noa Lang en Mark Flekken op

Ten opzichte van de vorige selectie, toen Van Gaal 25 spelers selecteerde, ontbreekt alleen buitenspeler Steven Bergwijn.

Arnaut Danjuma Groeneveld, die de laatste weken indruk maakt bij Villarreal, is niet opgenomen in de definitieve selectie. De oud-flankspeler van onder meer NEC en Club Brugge kwam tot dusver twee keer in actie namens Oranje. In oktober 2018 maakte hij minuten tegen Duitsland en België. In het duel met De Rode Duivels was hij een keer trefzeker.

Noa Lang in het shirt van Jong Oranje. Ⓒ HH/ANP

De meermaals met Oranje in verband gebrachte Anwar El Ghazi van Aston Villa is evenmin van de partij. Van Gaal heeft andermaal geen plek in zijn selectie voor Donny van de Beek. De middenvelder zit bij ManUnited vooral op de bank. Spits Luuk de Jong van FC Barcelona keert wel terug bij Oranje. Uit de voorselectie is naast Bergwijn ook Devyne Rensch (Ajax) afgevallen.

Oranje komt over precies een week weer in actie. In Riga wacht de ploeg van Van Gaal een treffen met Letland. Drie dagen later staat in De Kuip een wedstrijd tegen Gibraltar op het programma.

Onder leiding van Frank de Boer werden de eerste duels met beide aankomende tegenstanders gewonnen. Tegen Letland werd het 2-0, Gibraltar werd op een 7-0 nederlaag getrakteerd.

Mark Flekken tijdens het duel tussen FSV Mainz 05 en zijn club SC Freiburg. Ⓒ HH/ANP

Nederland gaat na zes duels met een totaal van dertien punten aan de leiding in Groep G. Noorwegen beschikt over dezelfde cijfers, maar heeft een minder doelsaldo. Turkije volgt op plek drie met een totaal van elf punten, gevolgd door Montenegro (8) en Letland (5). Het puntloze Gibraltar staat onderaan.

Volledige selectie Oranje

Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis, Daley Blind, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Jurriën Timber (allen Ajax), Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Guus Til (Feyenoord), Memphis Depay, Frenkie de Jong, Luuk de Jong (FC Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Joël Drommel, Cody Gakpo (PSV), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (Internazionale), Mark Flekken (SC Freiburg), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Tim Krul (Norwich City), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).

Erling Haaland

Noorwegen moet het in de komende WK-kwalificatiewedstrijden mogelijk doen zonder topschutter Erling Haaland. De 21-jarige spits van Borussia Dortmund heeft al ruim een week een spierblessure en ontbreekt daardoor zaterdag ook in de competitiewedstrijd tegen FC Augsburg. Hoewel Haaland is opgeroepen door de Noorse bondscoach Stale Solbakken, wil trainer Marco Rose zijn nummer 9 voorlopig niet laten gaan.

„Hij blijft voorlopig bij ons en reist niet naar de Noorse nationale ploeg”, zei Rose. Zonder Haaland verloor Dortmund vorige week in de Bundesliga bij Borussia Mönchengladbach (1-0). De Duitse ploeg won midweeks in de Champions League wel van Sporting Portugal dankzij een doelpunt van Oranje-international Donyell Malen: 1-0. Zowel Dortmund als Ajax heeft na twee wedstrijden 6 punten in groep C.

De Noren spelen volgende week vrijdag in Istanbul tegen Turkije en ontvangen drie dagen later Montenegro in Oslo.

Haaland maakte in vijftien interlands twaalf doelpunten voor Noorwegen. Solbakken heeft vleugelspits Dennis Johnsen, oud-speler van Ajax, sc Heerenveen en PEC Zwolle, voor het eerst opgeroepen. De 23-jarige Johnsen speelt nu in Italië bij Venezia.