Feyenoord mist keeper Justin Bijlow ook tegen Heracles

De international miste de voorgaande duels met Slavia Praag (2-2) en FC Twente (0-0) vanwege een positieve coronatest en is nog niet speelklaar. De Israëliër Ofir Marciano verving hem in die twee wedstrijden.

Trainer Arne Slot verwacht dat hij wel over middenvelder Orkun Kökcü en aanvaller Luis Sinisterra kan beschikken. Het duo ging afgelopen zondag in Enschede gehavend naar de kant. De twee lijken tijdig hersteld om te kunnen meedoen in de inhaalwedstrijd tegen Heracles.

Fitste ploegen van Eredivisie

Feyenoord begint in de lege Kuip aan de derde wedstrijd in zes dagen. Volgens Slot kan zijn selectie dit drukke schema goed aan, maar hij rekent op zware tegenstand van de Tukkers. „Heracles Almelo legt als ploeg veel arbeid in de wedstrijd. Zij kunnen dat ook goed volhouden. Daarmee hebben ze één van de fitste ploegen in de Eredivisie”, betoogt hij.

Heracles Almelo staat op de veertiende plaats met 14 punten. Die bescheiden klassering zegt volgens Slot niet zoveel. De trainer van Feyenoord vindt dat Heracles niet alleen fit oogt, maar ook verzorgd voetbal speelt. „Ze hebben een goed georganiseerd speelplan”, aldus Slot.

Diepgang

Collega Frank Wormuth kent de kracht van het huidige Feyenoord. „Ze zijn vooral in diepgang heel goed. Daar moeten we echt op letten.”

Ismail Azzaoui vormt een twijfelgeval bij Heracles. De Belgische aanvaller viel zondag in de verloren uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-0) geblesseerd uit. „We willen geen risico nemen. Als het niet 100 procent gaat, gaat hij niet mee”, laat Wormuth weten.