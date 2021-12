Sporters feliciteren Max Verstappen: ’Tientje voor wie Toto Wolff nu een Red Bulletje aanbiedt’

„Wat een baas!”, twitterde Virgil van Dijk, de aanvoerder van Oranje, na de wereldtitel voor zijn landgenoot. „Van Nederlandse Leeuwen naar de andere. Gefeliciteerd Max Verstappen”, voegde de KNVB eraan toe.

„Wat een ongelooflijke afsluiting van een Formule 1-seizoen om nooit te vergeten! Twee fantastische teams die all-in gaan voor de overwinning, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Een echte kampioen vervangen door een andere echte kampioen. Gefeliciteerd Max Verstappen, je hebt ons trots gemaakt”, schreef oud-international Robin van Persie op Twitter.

„WOW WOW WOW! Simply the best. Max Verstappen, Formule 1-wereldkampioen. Een mega dikke felicitatie van jouw club. Wat een race, wat een seizoen, wat een einde, we zijn enorm trots op je!”, zei PSV kort na de finish.

„Een wijs man zei ooit. Het WK wordt altijd in het laatste rondje beslist. Bij wielrennen tenminste”, zei voormalig wielrenner Bram Tankink.

Oud-tennisser Raemon Sluiter grapte: „Tientje voor wie Toto Wolff nu een Red Bulletje aanbiedt.” Wolff is de teambaas van Mercedes, de ploeg van Lewis Hamilton.

Vanuit Engeland klonken ook andere geluiden. „Wat een grap. Hier zit een luchtje aan”, schreef voetbalcoryfee Gary Lineker.

Oud-prof Seedorf geniet in Abu Dhabi: Max heeft het verdiend

Clarence Seedorf genoot zondag op het circuit in Abu Dhabi van de ontknoping in de Formule 1. „Max heeft het verdiend. Hij is er tot het einde in blijven geloven. Wanneer je de kans krijgt, moet je ’m pakken. Dat heeft hij gedaan. Echt complimenten”, aldus de oud-profvoetballer, die in Abu Dhabi woont.

Verstappen leek lange tijd de wereldtitel aan Lewis Hamilton te moeten laten, maar dat veranderde toen de safetycar het circuit op kwam na een crash van de Canadees Nicholas Latifi. Seedorf: „Een beetje geluk moet je hebben. Dat hij de kans daarna pakt, zegt wel veel over hoe hij is als atleet en ook over zijn mentaliteit.”

De wereldtitel kan veel betekenen voor de autosport in Nederland, denkt oud-Ajacied Seedorf. „Het is een populaire sport. De sport is alleen maar aan het groeien. Het is alweer een tijdje geleden dat een Nederlander goed presteerde in deze sport. Wie weet wat de volgende jaren gaan brengen. Het is een zwaar jaar geweest voor Verstappen. Dit is zijn eerste kampioenschap. Het gaat nu een andere wereld voor hem worden.”

In de voormalige koepelgevangenis in Breda zagen honderden fans hoe Max wereldkampioen werd in de Formule 1.