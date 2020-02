Cocu steekt loftrompet over Rooney

„Wayne heeft vandaag andermaal zijn technische en tactische kwaliteiten laten zien. Hij is sterk aan de bal en heeft een uitstekend overzicht”, zo tekende FourFourTwo op uit de mond van Cocu.

Daar hield de complimentenregen niet bij op. „Wayne weet precies wat een wedstrijd nodig heeft en kan zijn spel en dat van het team daarop aanpassen. Dat is erg fijn voor een trainer.”

De topscorer aller tijden van het Engelse nationale elftal is ook buiten wedstrijden om van grote waarde, zo verzekerde Cocu. „Door met de jonge spelers te praten, helpt hij hen bij hun ontwikkeling.”

Rooney is naast speler ook coach bij Derby. Cocu waardeert de inbreng van de voormalig vedette van Manchester United ten zeerste.

„Voor een training zit hij vaak bij mij en de andere stafleden in de trainerskamer om te zien hoe wij werken. Hij laat dan ook zeker niet na om zijn mening te geven. Door zijn betrokkenheid weet hij precies hoe hij ons tijdens een wedstrijd kan helpen. Het is een genot om een speler met zijn kwaliteiten en persoonlijkheid in je team te hebben.”

Phillip Cocu is maar wat blij met Wayne Rooney. Ⓒ Reuters

Rooney brak in 2002 als 16-jarig talent door bij Everton, dat hem twee jaar later voor bijna 30 miljoen euro verkocht aan Manchester United. Daar speelde de aanvaller tot 2017, waarna hij terugkeerde bij The Toffees. Na twee seizoenen bij DC United in Amerika (2018 en 2019) stak Rooney de plas weer over om bij Derby aan de slag te gaan.

In 741 clubwedstrijden kwam Rooney tot dusver tot een totaal van 310 goals en 166 assists. Als Engels international maakte hij 53 treffers in 120 duels.