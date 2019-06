Volleybalsters buigen in drie sets voor Japan

Na verliespartijen tegen Italië en China was ook Japan met te sterk voor Oranje: 3-0 (25-17 25-17 25-21). Bij de Nederlandse volleybalsters was de 19-jarige Annick Meijers verantwoordelijk voor de meeste punten: 11.

De jonge Nederlandse ploeg had een andere coach in Hongkong. Bondscoach Jamie Morrison bleef, net als een aantal belangrijke speelsters, op Papendal voor training. Assistent-trainer Alessandro Beltrami was de eindverantwoordelijke. Hij zag zijn team in de derde speelweek van de Nations League alleen tegen Italië een set winnen.

In totaal speelde Nederland nu negen wedstrijden in de Nations League, die wordt gebruikt als voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi en het EK. Oranje won twee keer, van Zuid-Korea en Bulgarije.