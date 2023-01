Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-spelers verloren meermals via shoot-outs en trainden zich nu scheel Hockeyers beducht voor verfoeide en geliefde scherprechter: ’Je kunt er vergif op innemen’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Thierry Brinkman (met aanvoerdersband) wordt door teamgenoten gefeliciteerd na een doelpunt. Ⓒ ANP/HH

BHUBANESWAR - Nu de tweede week van het WK hockey in volle hevigheid is losgebarsten, zijn ze daar weer: de shoot-outs. Geliefd en gevreesd, de loterij die de verlenging en strafballenserie in het hockey verdreef. De Oranje-hockeyers hebben zich ’scheel’ getraind op de spectaculaire discipline, die gastland India afgelopen weekeinde nog noodlottig werd.