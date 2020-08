Edgar Davids aan de slag bij Telstar

Davids liep al stage bij de club uit Velsen, die in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt. De voormalig middenvelder voetbalde onder meer bij Ajax, AC Milan, Juventus, FC Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur.

In februari nam Davids zelf contact op met Jonker. Eerder was hij speler-coach bij de Engelse club Barnet FC, dat destijds uitkwam in de League Two, het vierde niveau.

„Hij heeft zijn trainersdiploma al, maar probeert zichzelf wel te ontwikkelen”, aldus Jonker destijds. „En hij heeft gevraagd: mag ik bij jou een paar dagen rondkijken?”

Coronavirus

Telstar oefent zaterdag - met Davids op de bank - tegen FC Emmen. Ondanks het feit dat afgelopen drie spelers van Jong Telstar positief testten op corona gaat de wedstrijd gewoon door.

De voetballers zijn nadat de uitslag bekend werd onmiddellijk in quarantaine gegaan. Drie andere spelers van de beloftenploeg, evenals twee selectievoetballers, zijn preventief in quarantaine gegaan. Zij hadden mogelijk in direct contact gestaan met een van de positief geteste spelers.

,,Het gaat gelukkig wel goed met ze”, zegt woordvoerder Dennis Bliek. ,,We worden zoals bij elke betaald voetbal organisatie regelmatig getest en tijdens zo’n controle is dit bij twee spelers naar voren gekomen. In het andere geval had de speler klachten en heeft hij zichzelf laten testen. We volgen nu de geldende richtlijnen van het RIVM en brengen tegenstanders en scheidsrechters op de hoogte van deze uitslagen. De beloften trainen vanavond niet, maar vooralsnog heeft het geen verdere gevolgen voor de rest van ons programma.”