’Droom-Tour’ voor Philipsen na drie etappe-zeges

Maar Philipsen bracht het voor elkaar. Met overmacht ook, met dank aan ploegmakkers als de Deen Søren Kragh Andersen en Mathieu van der Poel. „Ik denk dat we van een echte teamprestatie kunnen spreken. Zonder hen was dit niet mogelijk. Ik ben trots op de manier hoe we samenwerken en elkaar vinden in de finale. Ik zat steeds in het goede wiel en hoefde geen energie te verspillen. Het leidt telkens weer tot succes.”

De groene trui was vooraf geen hoofddoel, maar Philipsen heeft hem inmiddels stevig om de schouders. „Ik denk dat het nu ook wel een doel is om het groen tot in Parijs te dragen. Maar het is nog lang. Ik ga er in ieder geval van genieten.”

Van der Poel

Mathieu van der Poel was opnieuw een belangrijke schakel in de derde etappezege van Jasper Philipsen in de Tour de France. De 28-jarige wielrenner sprak na de derde overwinning voor zijn ploeg Alpecin-Deceuninck van „weer een mooie dag.”

„We deden het perfect, maar kwamen van iets te ver op kop”, keek Van der Poel bij de NOS terug op de sprint in Bordeaux. „Het was lastig omdat ik niet de bordjes zag hoe veel meter het nog was. Ik was al best lang aan het sprinten toen ik zag dat het nog 350 meter was. Het was iets te lang, maar we konden Jasper rustig houden en ik denk dat we hem perfect hebben afgezet. Het was nog 300 meter toen ik stopte, maar toen kon hij het wiel van iemand anders pakken.”

Eigen plan

Van der Poel wist dat Philipsen ook zijn eigen plan kon trekken. De Belgische sprinter was al duidelijk de sterkste in de eerste twee massasprints in deze Tour. „Het belangrijkste is om hem in de laatste 5 kilometer zo weinig mogelijk krachten te laten verspillen en hem zo fris mogelijk aan die meet te brengen. De hele ploeg heeft daarbij geholpen. We hebben een mooie trein opgezet.”

Groenewegen treurt om missen sprintkans in Tour

Dichter bij een ritzege in de Tour de France was Dylan Groenewegen dit jaar nog niet. Maar de vijfde plaats in Bordeaux, ruim achter de Belgische ritwinnaar Philipsen, gaf weinig voldoening. „Je wilt elke kans grijpen, vandaag was er een. Jammer dat het dan niet lukt”, zei de Nederlander van wielerploeg Jayco-AlUla na de zevende etappe.

Groenewegen behoorde niet tot de renners die de afgelopen dagen hun best moesten doen om in de Pyreneeënritten op tijd binnen te komen. „Dat is in ieder geval een goed teken. We hebben er ook aan gewerkt met als doel om ook straks in Parijs nog goed te zijn.”

Maar liever had Groenewegen een ritzege al op zak. „Er zijn meer kansen voor ons sprinters dan vorig jaar. Voorlopig is Jasper de grote man. Hij zit in een ’flow’ en zijn ploeg doet het ook goed. Al had Mathieu van der Poel vandaag op het laatst iets harder mogen doortrekken. Ik zat op links achter hem en hij nam wat tempo terug waardoor ik moest remmen en ze er rechts langs kwamen. Maar goed, dat hoort ook bij sprinten. Het is ook een beetje gokken.”

„Mijn ploeggenoten doen het goed”, oordeelde Groenewegen, die met de Sloveen Luka Mezgec een ervaren helper heeft voor in de laatste kilometer. „Ik hoop ze daarvoor in deze Tour nog een keer te belonen.”

Cavendish-helper Bol treurt om gemiste kans op recordzege

Cavendish slaagde er in Bordeaux niet in zijn 35e etappeoverwinning in de Tour de France te veroveren. De Britse sprinter van Astana finishte als tweede achter de Belg Jasper Philipsen die zijn derde ritzege boekte. „Het is zuur dat we zo dichtbij zijn en het niet lukt, maar aan de andere kant is het een goede uitslag”, zei ploeggenoot Cees Bol, die de sprint van Cavendish lanceerde.

„Het was een hectische lead-out. Ik zat eerst achter Mark, maar bij het opdraaien van de boulevard kwam ik voor hem”, keek Bol op de laatste kilometers terug. „Ik heb hem best een stukje kunnen brengen en hem een beetje snelheid mee kunnen geven aan de binnenkant. Toen ben ik op tijd weggestuurd zodat hij erdoor kon.”

Cavendish jaagt op de 35e etappezege in de Tour de France. Daarmee zou hij alleen recordhouder van het meeste aantal ritoverwinningen in de Tour worden. Nu deelt de 38-jarige Brit dat record nog met wielerlegende Eddie Merckx.