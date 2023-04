Feyenoord mét Bijlow, AS Roma zonder Wijnaldum in Europa League-kraker

Ook Alireza Jahanbakhsh verschijnt weer aan de aftrap voor Feyenoord. De rechtsbuiten haakte zondag tijdens de warming-up voor het duel met RKC geblesseerd af. Hij werd vervangen door Igor Paixão, die tweemaal scoorde tegen de club uit Waalwijk.

Feyenoord en AS Roma ontmoeten elkaar volgende week in Stadio Olimpico van de Italiaanse hoofdstad voor de return.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymański en Kökcü; Jahanbakhsh, Giménez en Idrissi.

Roma begint zonder Georginio Wijnaldum aan het uitduel met Feyenoord. De aanvallende middenvelder, geboren in Rotterdam, zit op de bank.

Wijnaldum debuteerde op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van de huidige koploper van de Eredivisie. Hij speelde later ook voor PSV, Newcastle United en Liverpool. Paris Saint-Germain verhuurt hem dit seizoen aan AS Roma. Wijnaldum liep in het begin van het seizoen een breuk aan een scheenbeen op en miste daardoor het WK in Qatar.

Opstelling AS Roma: Rui Patricio; Zalewski, Mancini, Smalling en Ibanez, Spinazzola; Cristante, Matic en Pellegrini; Dybala en Abraham.