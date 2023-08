Peter Bosz: ’We zijn goed bezig. Leuk dat de mensen dat nu al herkennen’

„Het is een extreem verlegen jongen. Dat schudt hij van zich af zodra hij op het voetbalveld staat. Daar is hij zelfbewust- en heeft hij kwaliteit. Hij heeft het als huurling van Bayern München bij Rangers FC heel goed gedaan. Daar heeft hij laten zien, dat hij veel talent heeft. En er zit nog rek in naar boven”, aldus Bosz, die verder de beschikking heeft over een fitte groep.

Door de komst van Tillman is de positie van aanvallende middenvelder inmiddels druk bezet, want daar kunnen ook het jeugdige talent Isaac Babadi, Ismael Saibari en Guus Til uit de voeten. „Het hangt er ook een beetje vanaf, hoe we spelen. Tot nu toe hebben we met een zes, een acht en een tien gespeeld. Maar je kunt natuurlijk ook met een zes en twee tienen spelen. Dan heb je voor die vier spelers twee posities beschikbaar. Met twee tienen spelen is zeker ook een optie voor me.”

Na vijf seizoenen zonder titel van PSV is Bosz alleen tevreden over het Eredivisie-seizoen als de Eindhovense club het kampioenschap behaalt. „Je bent tevreden na 34 wedstrijden als je bovenaan staat. Dat is waar we het voor doen. Als we dat doen met mooi en aantrekkelijk voetbal zou ik nog meer tevreden zijn. En dat geldt ook voor als onze spelers zich hebben doorontwikkeld.”

Enthousiasme

Het enthousiasme is groot na de goede optredens van PSV in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal en in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. „Het laat zien dat we goed bezig zijn. Het gaat om winnen, maar ook om de manier waarop. Leuk dat de mensen dat nu al herkennen. Maar we zijn er nog lang niet. Het zal nog beter moeten worden.”

Een eentje in de toto

De thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, waarmee PSV aftrapt, is in de regel een eentje in de toto. De laatste 27 edities in competitieverband leverden de Eindhovenaren een thuiszege op. De laatste keer dat FC Utrecht een puntje pakte in het Philips Stadion was in 1996 (0-0). De laatste Utrechtse zege in een Eredivisiewedstrijd in Eindhoven gaat zelfs terug naar 1980 (2-3). Het zegt Bosz allemaal niks. „Ik moet altijd lachen om dat soort statistiekjes. Ik geloof niet in dat soort onzin. We zullen keihard moeten werken om de wedstrijd te winnen.”