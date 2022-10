Henk de Jong stopt om medische redenen per direct als trainer Cambuur

De Jong gaat zich nu eerst volledig richten op zijn herstel en de kans is groot dat hij daarna wel behouden blijft voor SC Cambuur. De komende periode wordt benut om samen met de clubleiding een functie te zoeken die past binnen zijn mogelijkheden.

Het huwelijk tussen De Jong en SC Cambuur is het succesvolste uit de historie van de Leeuwarder volksclub. Bijna alle clubrecords staan op zijn naam en met drie kampioenschappen (2013, 2020 en 2021) en de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie (2022) zal hij voor altijd een prominente plaats innemen in de clubhistorie.

Moeilijk besluit

De hoofdpersoon zelf over dit moeilijke besluit: „Voor veel mensen zal dit nieuws misschien als een verrassing komen, maar het is een besluit waar je natuurlijk lang en goed over nadenkt. Uiteindelijk is gezondheid het allerbelangrijkste en wat ik misschien nog wel belangrijker vindt is mijn verplichting richting de club, staf, spelers en supporters. We hebben er alles aan gedaan en geprobeerd, maar je moet ook eerlijk zijn en dit is gezien de situatie het beste voor iedereen. Als hoofdtrainer van een Eredivisieclub krijg je geen tijd om volledig te herstellen en daar ga ik nu echt goed de tijd voor nemen. Daarna gaan we kijken wat de toekomst brengt, waarbij een andere rol binnen SC Cambuur zeker tot de mogelijkheden behoort.”

In het kader van het herstel van De Jong het verzoek richting iedereen om hem eerst zoveel mogelijk rust te gunnen. Voorlopig zullen Pascal Bosschaart en Martijn Barto zijn taken als hoofdtrainer waarnemen, waarbij de zoektocht naar een geschikte opvolger op korte termijn zal worden ingezet.