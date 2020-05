’Kan Ajax staatssteun krijgen en toch speler kopen?’

Gerbrands komt met duidelijke uitspraken. Zo vindt hij dat spelers salaris moeten inleveren, maar mogen ze daar geen voorwaarden aan verbinden. „Als er allerlei voorwaarden worden gesteld door spelers dan kan een club z’n werk niet meer goed doen. Dan belanden we van de regen in de drup. Dan wordt het bijna onwerkbaar voor ons.”

Ook ziet PSV-directeur Gerbrands de toekomst met zorgen tegemoet, als clubs straks langere tijd zonder publiek moeten voetballen. Dat scheelt uiteraard veel inkomsten. Gebrands: „Je moet dingen wel doorrekenen. Als we de eerste competitiehelft zonder publiek moeten spelen, is de impact 15 miljoen euro. Dan kom je er niet met alleen het inleveren van salaris. Dan kun je aan weinig knoppen meer draaien. Dan moet je misschien wel een speler verkopen, om een financieel gat te dichten.”

Ook gaat het uitgebreid in op de kansen van FC Utrecht om alsnog Europees voetbal af te dwingen, en van SC Cambuur en De Graafschap om toch nog te promoveren naar de Eredivisie. Dit zou dan kunnen betekenen dat de hoogste voetbalcompetitie in Nederland komend seizoen uit 20 clubs bestaat.

Verder in de podcast: hoe zien de trainingen van de betaald voetbalclubs er nu uit in de anderhalvemetersamenleving? En Ajax-watcher Verweij over de ontwikkelingen rond André Onana, de doelman van de Amsterdamse club. Volgens hem moet Ajax proberen Jasper Cillessen (Valencia) als vervanger aan te trekken, als Onana daadwerkelijk vertrekt.

