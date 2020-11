Alvarado klopt Worst in sprint om Europese titel veldrijden

De wereldkampioene uit Rotterdam was in de sprint net sneller dan haar landgenote Annemarie Worst. Het brons ging naar Lucinda Brand, zodat het podium geheel Nederlands was.

Alvarado (22) werd vroeg in dit jaar al wereldkampioene bij de elitevrouwen hoewel ze nog bij de beloften had kunnen uitkomen. In Rosmalen was ze twee jaar geleden bij de EK al de beste in de categorie onder 23 jaar. Toen was Worst de beste bij de elitevrouwen.