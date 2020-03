Oproep bezorgde Van Bommel: ’Andere maatregel gepast’

De 42-jarige oud-voetballer is zelf vader van drie kinderen, twee van zeventien en een van vijftien, die in hun examenjaar zitten. Minister Slob (Onderwijs) heeft eerder laten weten dat de centrale examens in mei vooralsnog doorgaan. Op 6 april wordt besloten of de examens definitief doorgang kunnen vinden.

„Het dagelijks leven ligt bijna stil”, opent Van Bommel op social media. „Voetbalcompetities, het EK, de Formule 1 en allerlei andere grote evenementen over de hele wereld worden opgeschort. We moeten afstand houden en het openbaar vervoer mijden. Tegelijkertijd sturen we deze week wél rond de 150.000 eindexamenkandidaten naar school om schoolexamens/proefwerkweek te maken, omdat ze anders het Centraal Examen niet mogen afleggen.”

De voormalig trainer van PSV vervolgt: „Alsof een schooldiploma op dit moment het belangrijkste is, als je de ziekenhuisopnames ziet en de cijfers met mensen die overlijden aan het coronavirus erbij pakt in Nederland en over de hele wereld. We zien elke dag experts op televisie en lezen erover in de kranten. Zij zijn overbezorgd en waarschuwen voor een nog groter drama dan het nu al is, als we nu geen goede en snelle maatregelen nemen met z’n allen.”

„De scholen mogen zelf niet besluiten om dicht te gaan en staan met de rug tegen de muur. De overheid bepaalt. Pas op 6 april wordt door de overheid besloten of het Centraal Examen in mei doorgaat. Dit is, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de scholen treffen, toch niet verantwoord? Een andere maatregel zou gepast zijn. Dit is vragen om nog meer problemen.”