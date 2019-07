Kromowidjojo & co plaatsen zich voor Olympische Spelen

Kim Busch, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Ranomi Kromowidjojo werden tweede in hun heat en klokten overall de zesde tijd, ruim drie seconden achter het Australische team dat de snelste tijd zwom. De vrouwen kwalificeerden zich met deze prestatie ook voor de Olympische Spelen die volgend jaar in Tokio worden gehouden.

Uitgeschakeld

Bij de mannen 4x100 meter vrije slag liep het Nederlandse kwartet de finale mis. Nyls Korstanje, Jesse Puts, Kyle Stolk en Stan Pijnenburg zwommen de zestiende tijd. Die prestatie was ook niet voldoende voor kwalificatie voor de Olympische Spelen.

In het individuele zwemtoernooi Bereikte Arno Kamminga de halve finale van de 100 meter schoolslag. Hij zwom de elfde tijd. Mathijs Goosen werd uitgeschakeld in de series van de 50 meter vlinderslag. Hij werd 24e waar een plek bij de eerste 16 was vereist voor de halve finale. De halve finales en finales worden later zondag gezwommen.