Xandra Velzeboer en Selma Poutsma, kamergenoten én EK-rivalen: ’Je wilt van iedereen winnen’

GDANSK - De vonken zullen er dit weekeinde tijdens de EK vanaf spatten tussen Xandra Velzeboer en Selma Poutsma, de twee rapste shorttracksters ter wereld. Sprake van haat en nijd is er geenszins, integendeel, de twee delen in het Poolse Gdansk een hotelkamer. Velzeboer heeft Poutsma geïntroduceerd in de serie Grey’s Anatomy. „Ik heb Selma daar in meegesleurd”, bekent Velzeboer lachend.

© FOTO’S Shapevisions Xandra Velzeboer en Selma Poutsma bestrijden elkaar op het ijs, maar zijn buiten de baan weer maatjes. „We weten wat we aan elkaar hebben.”