’Honger Dumoulin zal alleen maar toenemen’

Tom Dumoulin is nog steeds niet hersteld van zijn val in de vierde rit van de Giro d’Italia. Ⓒ FOTO AP

De kans dat Tom Dumoulin dit seizoen nog in actie komt, is uiterst klein. Zowel de Vuelta a España als de WK in Yorkshire komen te vroeg voor de Limburger. Het betekent dat hij na zijn succesvolle optredens in zijn laatste drie grote rondes (eindzege Giro 2017, tweede in Giro 2018 en tweede in Tour 2018) dit jaar geen enkele grote ronde meer zal rijden. Daarmee is het wielerseizoen 2019 op een sportief drama voor Dumoulin uitgelopen.