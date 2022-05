Spelers Frankfurt als helden onthaald na winst Europa League

De selectie van trainer Oliver Glasner keerde donderdag aan het einde van de middag terug in Frankfurt, na de winst een dag eerder op Rangers FC in Sevilla. De spelers werden vanaf het vliegveld in cabrio’s naar het stadhuis gereden. „Jullie hebben jezelf onsterfelijk gemaakt voor deze stad”, zei burgemeester Peter Feldmann tegen de spelers.

Die rit duurde vanwege de massale belangstelling veel langer dan gepland. Pas aan het einde van de avond bereikten de voetballers het stadhuis. Op het balkon toonden ze de Europa League-beker aan de tienduizenden fans op het plein voor het stadhuis. Aanvoerder Sebastian Rode liep voorop, gevolgd door keeper Kevin Trapp met de trofee. Trapp stopte woensdag in de finale tegen Rangers de strafschop van Aaron Ramsey. Frankfurt bleef foutloos vanaf 11 meter en pakte zo voor het eerst sinds 1980 weer een Europese prijs. „Deze beker is voor jullie”, zei Rode tegen de mensenmassa. „Bedankt voor deze geweldige ontvangst, het is ongelooflijk.”

Groot feest in Frankfurt. Ⓒ REUTERS

Volgens de politie van Frankfurt waren zo’n 100.000 mensen op de huldiging afgekomen. Aan het einde van de avond liep het rond het plein bij het stadhuis uit de hand. Volgens de politie werden agenten door een grote groep jongeren bekogeld met glaswerk en aangevallen met traangas. Meerdere agenten raakten gewond. „Ondanks deze aanvallen heeft de overgrote meerderheid van de ongeveer 100.000 Eintracht-fans zich vreedzaam gedragen en de historische overwinning naar behoren gevierd”, aldus de politie.

