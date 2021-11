Cricketers breken verblijf in Zuid-Afrika af om omicronvariant, terugvlucht onzeker

Het besluit is het gevolg van toenemende bezorgdheid aan de kant van het Nederlandse team over reisverboden en beperkingen op vluchten vanuit Zuid-Afrika die worden opgelegd door verschillende landen over de hele wereld, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Verenigde Staten.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse cricketbond (KNCB) blijven de spelers voorlopig in hun ’bubbel’ in het hotel, tot de terugvlucht geregeld is. Naar verwachting kan de ploeg pas in de loop van volgende week in het vliegtuig stappen.

Veiligheid

Nederland speelde vrijdag in Centurion de eerste One Day International (ODI) tegen het sterke Zuid-Afrika in het kader van de Cricket World Cup (CWC) Super League. Het duel werd halverwege de wedstrijd vanwege overvloedige regenval gestaakt en niet uitgespeeld. Zondag (Pretoria) en woensdag (Johannesburg) zouden de twee landen het ook tegen elkaar opnemen, maar die duels zijn tot nader orde uitgesteld.

Het blijft voor Oranje deze trip naar Zuid-Afrika bij een half afgemaakt duel. Ⓒ AFP

„We zijn bedroefd door deze omstandigheden, maar zijn Cricket South Africa dankbaar voor hun hulp en begrip voor de positie van ons team”, zegt voorzitter Jurgen Delfos van de Nederlandse bond. Hij benadrukt dat de cricketers zich geen zorgen maken over hun veiligheid in Zuid-Afrika, maar wel over de mogelijkheden om snel terug naar Nederland te kunnen reizen. „We kijken al een tijdje uit naar deze serie en willen in de nabije toekomst graag terugkeren naar Zuid-Afrika.”

Vrouwen

De repatriëring van het Nederlands mannenelftal is niet de enige kopzorg van de KNCB. Zaterdagmorgen maakte de wereldcricketbond (ICC) bekend dat het WK-kwalificatietoernooi in Harare per direct is gestaakt. De Oranje-vrouwen zijn één van de negen deelnemende landen die in Zimbabwe streden om drie nog te vergeven tickets voor het WK in Nieuw-Zeeland (2022). Het is nog onbekend hoe en wanneer de Nederlandse cricketsters het Afrikaanse land kunnen verlaten.

De ICC neemt vooralsnog het voortouw om de teams (naast Nederland en thuisland Zimbabwe zijn dat de VS, Thailand, Pakistan, Ierland, West-Indisch, Sri Lanka en Bangladesh) ’zo snel mogelijk het land uit te vliegen’, stelt Chris Tetley, bestuurslid van de ICC.„We zijn enorm teleurgesteld dat we het toernooi niet kunnen afmaken”, aldus Tetley. „Maar gezien de reisrestricties vanuit diverse Afrikaanse landen, waaronder Zimbabwe, bestond er een serieuze dreiging dat de teams de komende periode niet naar huis konden terugkeren.”

Oranje mist WK

De ICC heeft besloten om de drie koplopers van het kwalificatietoernooi, Bangladesh, Pakistan en de West-Indisch, de resterende tickets voor het WK te geven. India, Zuid-Afrika, Engeland en Australië hadden zich reeds geplaatst. Organisator Nieuw-Zeeland was automatisch geplaatst. De Oranje-vrouwen verloren in Harare hun eerste twee duels en zullen volgend jaar dus niet van de partij zijn op het WK.