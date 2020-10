Arne Slot: ’AZ verwacht nog niemand terug tegen Rijeka’

AZ had afgelopen weekend te maken met vijftien coronabesmettingen in de selectie. Alle spelers die negatief waren getest, zijn nog steeds negatief, meldde de coach.

Verrast

„We verwachten nog niemand terug”, zei Slot. „Normaal gesproken ga ik ervan uit dat we het met dezelfde groep moeten doen als afgelopen zondag in Den Haag. De laatste resultaten moeten nog komen en misschien worden we nog verrast door een of twee jongens die positief waren en die misschien nu negatief zullen zijn.”

Bij AZ ontbreken onder anderen Myron Boadu, Hakon Evjen, Timo Letschert, Jordy Clasie en Ron Vlaar.

