Tao Geoghegan Hart wint 103e editie Giro d’Italia, Wilco Kelderman op het podium

De tijdrit werd - niet geheel onverwacht - een prooi voor de Italiaan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). De wereldkampioen tijdrijden reed voor de derde keer deze Ronde van Italië iedereen op een hoopje in de race tegen de klok. Aangezien hij ook nog een bergetappe won, staat zijn teller in drie weken koers in Italië op vier en die van Ineos op zeven zeges in totaal. Victor Campenaerts werd tweede in de tijdrit, op gepaste afstand (32 seconden).

Filipo Ganna hield weer huis in de tijdrit. Ⓒ AFP

De Giro, normaal gesproken gehouden in mei, werd dit keer in oktober gehouden vanwege de coronacrisis. Voor Ineos startte Geraint Thomas als de grote favoriet voor de eindzege, maar die optie kon meteen al in de prullenbak na een valpartij over een bidon. In de laatste week diende Hart zich ineens aan als favoriet voor de eindzege.

Stelvio

Ook Steven Kruijswijk zou mee kunnen dingen voor een podiumklassering (zo was de algemene gedachte), maar op de eerste coronatestdag bleek hij positief te zijn. Hij verliet - met zijn ploeg Jumbo-Visma in zijn kielzog - Italië.

Wilco Kelderman onderweg in de tijdrit. Ⓒ AFP

In de laatste week bleek debutant Joao Almeida (Deceuninck-Quickstep) nog immer in de roze trui te rijden, dat hield hij vol tot de rit met de Stelvio als scherprechter. Kelderman nam hier het roze over en ineens zag het er goed uit voor de Nederlander.

Roze wolk

Twee dagen later viel hij echter van zijn roze wolk, toen hij in de rit met Sestriere (3x) als col te snel moest lossen en hij zijn concurrenten Hindley en Hart dat niet zag doen. Sterker nog, de twee waren met Ineos-brommer Rohan Dennis de sterkste mannen in koers in de laatste week. Uiteindelijk wist Hart het in de race tegen de klok te beslissen in zijn voordeel en volgt daarmee zijn ploeggenoot Richard Carapaz op als eindwinaar van de Giro.

