Droomfinale tegen Michael Smith wacht ’Stampvoetende’ Van Gerwen? ’Dimitri is gewoon een jankjong’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Michael van Gerwen en Dimitri Van den Bergh hadden het maandag met elkaar aan de stok. Ⓒ ANP/HH

ALEXANDRA PALACE - ’It’s like darts, but better’. Engelse analytici komen superlatieven tekort voor het niveau dat Michael van Gerwen laat zien. Welke ’gek’ gooit zijn tegenstanders in de kwart- en halve finale van een WK nou met 5-0 en 6-0 naar huis? Die groene, natuurlijk. Vandaar dat Mighty Mike niet gediend was van het gezever van de Belg Dimitri van den Bergh. Wie zo van het bord wordt gegooid, moet vooral zwijgen, was zijn boodschap.