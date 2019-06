Strafschoppen redden gastland Brazilië op Copa América

Doelman Alisson Becker pareerde direct het eerste schot van elf meter van Paraguay. Bij Brazilië miste Roberto Firmino ook zijn strafschop, waardoor de spanning weer terugkeerde. Toen Derlis González aan de kant van de uitploeg daarna ook miste, schoot Gabriel Jesus de Brazilianen naar de volgende ronde.

Paraquay speelde een lange tijd met een man minder, nadat in de 58e minuut Fabián Balbuena van het veld werd gestuurd. Hij haalde Firmino onderuit en kreeg rood omdat een doelkans werd ontnomen.

Gabriel Jesus had in de groepswedstrijd tegen Peru nog een strafschop gemist. „Toen keek ik niet naar de keeper. Ik schoot toen gewoon hard op het doel en de keeper pakte de bal goed. Nu deed ik het weer zoals ik altijd doe. Ik bleef naar de doelman kijken en toen hij een beetje naar links bewoog schoot ik de bal in de andere hoek”, legde Gabriel Jesus uit.

Brazilië neemt het in de halve eindstrijd op tegen Argentinië of Venezuela. Zij nemen het vrijdag in de kwartfinale tegen elkaar op. De twee andere kwartfinales gaan tussen Colombia en Chili en Uruguay en Peru.