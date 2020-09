Feyenoord tevreden over fans: ’Gelukkig heeft het Legioen deze kans gegrepen’

„We hebben alles uit de kast getrokken om ervoor te zorgen dat de fans het belang daarvan zouden inzien”, zegt een woordvoerder van Feyenoord na een evaluatie van het duel. „Een stortvloed aan informatie, oproepen van spelers en assistent-trainer John de Wolf; we hebben er alles aan gedaan. Het is goed gegaan, we zijn daar hartstikke blij mee.”

Een week eerder tegen FC Twente (1-1) hielden lang niet alle toeschouwers in De Kuip zich aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand. Zeker in de slotfase, toen Feyenoord grote kansen kreeg op de winnende treffer, zongen en schreeuwden ze ook luidkeels. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dreigde het stadion te sluiten voor toeschouwers als het nog een keer mis zou gaan.

Feyenoord zette zondag ruim vierhonderd stewards in om de fans in het gareel te houden, zeker bij de parterrevakken pal langs het veld waar het een week eerder niet altijd goed ging. „Het heeft met bewustwording te maken”, zei stadiondirecteur Jan van Merwijk. „Het is luid en duidelijk overgekomen dat dit onze laatste kans was. Gelukkig heeft het Legioen, wij met z’n allen, deze kans gegrepen.” Bij de Rotterdammers leeft wel het gevoel dat de club wat betreft supportersgedrag meer onder een vergrootglas ligt dan andere clubs.

Voor de thuiswedstrijd over twee weken tegen stadgenoot Sparta heeft Feyenoord opnieuw het maximale aantal van bijna 13.000 kaartjes verkocht. „Op basis van onze ervaringen van deze zondag willen we het dan op dezelfde manier organiseren”, zegt een woordvoerder. „Maar we moeten eerst afwachten wat het kabinet maandagavond te melden heeft.”

